От этого вкуса сносит голову! Салат из селедки и молодой картошки

От этого вкуса сносит голову! Салат из селедки и молодой картошки

Салат из молодой картошки и селедки — это гармония нежных сливочных и ярких соленых ноток. Молодой картофель с тонкой кожицей дарит блюду особую нежность, а филе слабосоленой рыбы — пикантность. От этого вкуса сносит голову!

Дополняют композицию хрустящие огурцы, ароматный укроп и воздушная заправка из сметаны с горчицей. Этот салат станет хитом любого застолья.

Для приготовления отварите 500 г молодой картошки в мундире до готовности, остудите и нарежьте ломтиками. 200 г филе селедки нарежьте кубиками, 2 свежих огурца — тонкими полукольцами. Смешайте все ингредиенты, добавьте горсть рубленого укропа. Заправьте смесью из 200 г сметаны, 1 ст. л. дижонской горчицы, соли и перца по вкусу.

Дайте салату настояться 15–20 минут — картофель пропитается заправкой, а вкусы идеально соединятся. Подавайте охлажденным, украсив веточками укропа и дольками вареного яйца.

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