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15 июля 2025 в 21:15

Забудьте об оливье: этот салат с маринованными грибами будет звездой стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте об оливье. Этот салат с маринованными лесными грибами будет звездой стола. Попробуйте и вы ощутите настоящий взрыв вкусов с глубоким лесным ароматом.

Для приготовления возьмите 300 г маринованных лесных грибов (белых, подосиновиков или лисичек), нарежьте 2 отварные картофелины кубиками, добавьте 1 мелко нарезанный соленый огурец, 50 г зеленого лука. Заправьте смесью из 3 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. дижонской горчицы и 1 ст. л. маринада от грибов.

Дайте салату настояться 15 минут — грибы пропитают все ингредиенты своим ароматом, создавая гармоничный вкус с легкой остринкой. В салате маринованные грибы сохраняют свою упругую текстуру, но приобретают насыщенный пряный вкус, который идеально сочетается с хрустом овощей и нежностью отварного картофеля.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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