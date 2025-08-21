Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025

Морковь и яйца — идеальный дуэт для быстрого салата!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат удивит вас сочетанием сочной моркови и нежных яиц. Он готовится за считаные минуты и подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Натрите 4–5 средних морковок на крупной терке. 5–6 вареных яиц нарежьте кубиками или натрите на той же терке. Добавьте 2-3 измельченных зубчика чеснока, заправьте 1–2 столовыми ложками сметаны и посолите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Такой салат можно подавать сразу или дать ему настояться 15–20 минут в холодильнике. Он отлично сочетается с черным хлебом или может служить начинкой для бутербродов.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать мощным союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

