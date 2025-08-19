Так маринуют в Канаде! Невероятный огурчики с морковкой на зиму — хрустящая сенсация! Эти огурцы покоряют с первого укуса — сладко-острые, с ярким вкусом перца и чеснока. Идеальная закуска к картошечке и мясу.
Ингредиенты (на 3-литровую банку)
- Огурцы — сколько войдёт
- Морковь — 1 шт.
- Болгарский перец — 3 шт.
- Укроп — пучок
- Чеснок — 3 зубчика
Рассол
- Вода — 4 стакана
- Сахар — 1,5 стакана
- Соль — 0,5 стакана
- Уксусная эссенция — 2 ст. л.
Приготовление
- Морковь нарежьте соломкой, перец — дольками, огурцы разрежьте вдоль на 4 части. На дно банки уложите чеснок, укроп, морковь и перец.
- Плотно заполните банку огурцами. Для рассола смешайте воду, сахар и соль, доведите до кипения, добавьте уксус. Залейте кипящим рассолом огурцы и стерилизуйте 12 минут.
Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму!