19 августа 2025 в 10:15

Так маринуют в Канаде! Невероятный огурчики с морковкой на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Так маринуют в Канаде! Невероятный огурчики с морковкой на зиму — хрустящая сенсация! Эти огурцы покоряют с первого укуса — сладко-острые, с ярким вкусом перца и чеснока. Идеальная закуска к картошечке и мясу.

Ингредиенты (на 3-литровую банку)

  • Огурцы — сколько войдёт
  • Морковь — 1 шт.
  • Болгарский перец — 3 шт.
  • Укроп — пучок
  • Чеснок — 3 зубчика

Рассол

  • Вода — 4 стакана
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Соль — 0,5 стакана
  • Уксусная эссенция — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Морковь нарежьте соломкой, перец — дольками, огурцы разрежьте вдоль на 4 части. На дно банки уложите чеснок, укроп, морковь и перец.
  2. Плотно заполните банку огурцами. Для рассола смешайте воду, сахар и соль, доведите до кипения, добавьте уксус. Залейте кипящим рассолом огурцы и стерилизуйте 12 минут.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму!

