19 августа 2025 в 08:05

Семья просит готовить курицу только так! Капрезе-style с печеной морковью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная курица «Капрезе» с запеченной морковью — это изысканное блюдо, которое украсит как будничный ужин, так и праздничный стол. Сочетание нежной курицы, пряного песто и расплавленного сыра создает неповторимый вкусовой букет.

Для приготовления сделайте на двух куриных филе по 3 надреза и замаринуйте в 2 ст. л. лимонного сока. Смешайте 2 ст. л. масла с солью, перцем, паприкой и базиликом, натрите филе. В надрезы положите по 2 ч. л. песто, кружочку помидора и сыра. Запекайте при 180 °C 25 минут. Морковь нарежьте соломкой, сбрызните маслом, посыпьте чесноком и перцем, запекайте 25–40 минут до желаемой мягкости.

Это блюдо получается сочным внутри, с хрустящей корочкой и ярким итальянским акцентом. Подавайте курицу с ароматной морковью — такой ужин понравится даже самым искушенным гурманам. Попробуйте — и обычная курица заиграет новыми красками!

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
курица
морковь
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
