18 августа 2025 в 12:00

Куриные котлеты с сыром и шпинатом — тают во рту! Станут хитом вашей кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты с сыром и шпинатом — тают во рту! Станут хитом вашей кухни! Эти котлеты перевернут ваше представление о курином фарше — они получаются настолько сочными и ароматными, что оторваться просто невозможно! Секрет — в удачном сочетании солоноватого сыра, нежного шпината и пикантных специй.

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 900 г
  • Шпинат свежий — 75 г
  • Сыр сиртаки/фета — 120–150 г
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.
  • Чеснок гранулированный — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — по вкусу
  • Соль — щепотка (в 2 раза меньше обычного)
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Шпинат слегка обжарьте на сухой сковороде (крупные листья предварительно нарежьте). Сыр раскрошите вилкой. В глубокой миске соедините фарш, шпинат, сыр, сухари и специи. Важно: солите аккуратно, учитывая соленость сыра! Вымесите фарш до однородности и оставьте на 15 минут в холодильнике.
  2. Влажными руками сформируйте котлеты средней величины. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности (еще 5–7 минут).

Ранее мы готовили куриные котлеты с кабачком. Сочность в каждой котлетке!

сыр
курица
шпинат
котлеты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
