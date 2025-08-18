Куриные котлеты с сыром и шпинатом — тают во рту! Станут хитом вашей кухни

Куриные котлеты с сыром и шпинатом — тают во рту! Станут хитом вашей кухни! Эти котлеты перевернут ваше представление о курином фарше — они получаются настолько сочными и ароматными, что оторваться просто невозможно! Секрет — в удачном сочетании солоноватого сыра, нежного шпината и пикантных специй.

Ингредиенты

Куриный фарш — 900 г

Шпинат свежий — 75 г

Сыр сиртаки/фета — 120–150 г

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Чеснок гранулированный — 1 ч. л.

Перец черный молотый — по вкусу

Соль — щепотка (в 2 раза меньше обычного)

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Шпинат слегка обжарьте на сухой сковороде (крупные листья предварительно нарежьте). Сыр раскрошите вилкой. В глубокой миске соедините фарш, шпинат, сыр, сухари и специи. Важно: солите аккуратно, учитывая соленость сыра! Вымесите фарш до однородности и оставьте на 15 минут в холодильнике. Влажными руками сформируйте котлеты средней величины. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде 4–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности (еще 5–7 минут).

