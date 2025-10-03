Подсели всей семьей на такой птитим — готовлю со шпинатом и рыбкой: вкуснейший ужин для лентяев

Птитим с форелью и шпинатом представляет собой сытное и элегантное блюдо, сочетающее в себе средиземноморские мотивы. Это блюдо отличается нежностью запеченной форели и насыщенным вкусом пасты птитим с песто. Гармония текстур и ароматов делает это кушанье подходящим как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Для приготовления потребуется: 200 г птитима, 40 г лука, 100 г шпината, 400 мл воды, 2 ст. л. песто, 2 куска филе форели, 2 ч. л. горчицы, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, кусочек хлеба, тыквенные семечки. Форель запекают с соусом из горчицы, меда и соевого соуса. Птитим готовят с луком и шпинатом, добавляя воду по мере необходимости, в готовый гарнир вмешивают песто. Хлеб рвут на кусочки, запекают с маслом и солью для получения хрустящих гренок. Секрет успеха заключается в использовании качественного песто — он придает блюду насыщенный травяной аромат. Подают горячим, украсив семечками и гренками.

