Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек. Ароматные печёные баклажаны с нежной сырной корочкой и сочной куриной начинкой станут украшением вашего стола. Блюдо, которое сочетает лёгкость и насыщенный вкус!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3 шт. (крупные)
- Филе куриное — 500 г
- Помидоры — 2 шт.
- Сыр моцарелла — 150 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Базилик свежий — 1/2 пучка
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец чёрный — по вкусу
- Паприка копчёная — 1 ч. л.
Приготовление
- Баклажаны разрежьте вдоль, ложкой аккуратно удалите сердцевину (мякоть сохраните). «Лодочки» посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Смажьте оливковым маслом, запекайте при 200 °C 15 минут. Мякоть баклажанов нарежьте кубиками, обжарьте с чесноком. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до готовности.
- Помидоры очистите от кожицы, нарежьте кубиками. Смешайте курицу, баклажаны, помидоры и рубленый базилик. Наполните лодочки начинкой, посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 10–12 минут до золотистой корочки. Совет: для пикантности добавьте в начинку маслины и кедровые орехи.
Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.