Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек

Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек

Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек. Ароматные печёные баклажаны с нежной сырной корочкой и сочной куриной начинкой станут украшением вашего стола. Блюдо, которое сочетает лёгкость и насыщенный вкус!

Ингредиенты

Баклажаны — 3 шт. (крупные)

Филе куриное — 500 г

Помидоры — 2 шт.

Сыр моцарелла — 150 г

Чеснок — 3 зубчика

Базилик свежий — 1/2 пучка

Масло оливковое — 3 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец чёрный — по вкусу

Паприка копчёная — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны разрежьте вдоль, ложкой аккуратно удалите сердцевину (мякоть сохраните). «Лодочки» посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Смажьте оливковым маслом, запекайте при 200 °C 15 минут. Мякоть баклажанов нарежьте кубиками, обжарьте с чесноком. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до готовности. Помидоры очистите от кожицы, нарежьте кубиками. Смешайте курицу, баклажаны, помидоры и рубленый базилик. Наполните лодочки начинкой, посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 10–12 минут до золотистой корочки. Совет: для пикантности добавьте в начинку маслины и кедровые орехи.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.