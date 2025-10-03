Клуб «Валдай»
03 октября 2025

Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек

Баклажаны по-средиземноморски с курицей и сыром: простой рецепт аппетитных лодочек. Ароматные печёные баклажаны с нежной сырной корочкой и сочной куриной начинкой станут украшением вашего стола. Блюдо, которое сочетает лёгкость и насыщенный вкус!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 3 шт. (крупные)
  • Филе куриное — 500 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр моцарелла — 150 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Базилик свежий — 1/2 пучка
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Паприка копчёная — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны разрежьте вдоль, ложкой аккуратно удалите сердцевину (мякоть сохраните). «Лодочки» посолите, оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Смажьте оливковым маслом, запекайте при 200 °C 15 минут. Мякоть баклажанов нарежьте кубиками, обжарьте с чесноком. Курицу нарежьте кубиками, обжарьте до готовности.
  2. Помидоры очистите от кожицы, нарежьте кубиками. Смешайте курицу, баклажаны, помидоры и рубленый базилик. Наполните лодочки начинкой, посыпьте тёртым сыром. Запекайте ещё 10–12 минут до золотистой корочки. Совет: для пикантности добавьте в начинку маслины и кедровые орехи.

Ранее мы готовили рулетики из баклажанов с крабовыми палочками. Эта простая закуска понравится всем.

