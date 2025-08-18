Салат «Бакат» — острая баклажанная классика! Вкуснятина на зиму

Салат «Бакат» — острая баклажанная классика! Этот пикантный салат из баклажанов украсит ваш стол зимой. Секрет его популярности — в идеальном балансе остроты, сладости и насыщенного овощного вкуса. Даже те, кто обычно избегает острого, не могут устоять перед этим ароматным угощением!

Ингредиенты

Баклажаны — 2 кг

Сладкий перец — 1 кг

Морковь — 0,5 кг

Помидоры — 1,5 кг

Чеснок — 200 г

Острый перец — 1 шт.

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Масло растительное — 0,5 л

Сахар — 150 г

Соль — 50 г

Уксус — 100 г

Приготовление

Баклажаны нарезаем мелкими кубиками, сладкий перец — тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке. Для соуса пропускаем помидоры через мясорубку, чеснок давим, горький перец трем на терке, зелень мелко рубим. В большой кастрюле соединяем все компоненты соуса, добавляем масло, соль, сахар и уксус. Доводим до кипения, затем закладываем подготовленные овощи. Варим на умеренном огне 50–60 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного остывания.

