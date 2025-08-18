Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 10:30

Салат «Бакат» — острая баклажанная классика! Вкуснятина на зиму

Салат «Бакат» — острая баклажанная классика! Этот пикантный салат из баклажанов украсит ваш стол зимой. Секрет его популярности — в идеальном балансе остроты, сладости и насыщенного овощного вкуса. Даже те, кто обычно избегает острого, не могут устоять перед этим ароматным угощением!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2 кг
  • Сладкий перец — 1 кг
  • Морковь — 0,5 кг
  • Помидоры — 1,5 кг
  • Чеснок — 200 г
  • Острый перец — 1 шт.
  • Укроп — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Масло растительное — 0,5 л
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 50 г
  • Уксус — 100 г

Приготовление

  1. Баклажаны нарезаем мелкими кубиками, сладкий перец — тонкими полукольцами, морковь трем на крупной терке. Для соуса пропускаем помидоры через мясорубку, чеснок давим, горький перец трем на терке, зелень мелко рубим. В большой кастрюле соединяем все компоненты соуса, добавляем масло, соль, сахар и уксус.
  2. Доводим до кипения, затем закладываем подготовленные овощи. Варим на умеренном огне 50–60 минут, периодически помешивая. Горячий салат сразу раскладываем по стерильным банкам и закатываем. Переворачиваем банки вверх дном и укутываем до полного остывания.

Ранее мы готовили хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
