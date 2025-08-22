Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 06:17

Почему ваши огурцы кривые — а вы все еще обвиняете семена?

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Искривленные огурцы часто разочаровывают, но причина обычно не в семенах, а в нехватке важных элементов питания. Калий — ключевой фактор для формирования ровных плодов. Его дефицит проявляется характерными крючками и сужениями.

Подкормка калием становится спасением для урожая, но важно сделать это вовремя и правильно. Лучшее время — начало активного плодоношения, когда огурцы потребляют максимум этого элемента.

Простой и доступный способ — раствор древесной золы: стакан золы на ведро воды, настоять сутки. Также можно использовать сульфат калия — столовая ложка на 10 литров воды. Подкармливать растения нужно под корень, на влажную почву.

Регулярные калийные подкормки помогают избежать уродливых плодов, способствуют равномерному наливу и правильной форме огурцов. Одной процедуры часто недостаточно — подкормки повторяют каждые 10–14 дней в период сбора урожая.

Важно правильно определить симптомы. Калийный дефицит заметен именно на молодых завязях и отличается от других проблем.

Здоровые и хорошо удобренные растения дают стабильный урожай красивых огурцов. Правильное питание — лучший способ избавиться от кривизны, а не постоянная смена сортов.

Даже при регулярном поливе и уходе огурцы могут неприятно удивить горечью, которая перебивает весь вкус. Причина — не каприз растения, а защитная реакция на стресс. При резких перепадах условий огурцы вырабатывают кукурбитацин — вещество, отпугивающее вредителей, но портящее вкус.

огурцы
овощи
советы
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новость недели»: в России разработали тест на определение 25 вирусов
«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины
Боевики сбили полицейский вертолет, летевший уничтожить посевы коки
Герой России резко высказался о ремейках фильмов о Великой Отечественной
В Атлантическом океане зафиксировано сильное землетрясение
Чувственный танец медведя попал на видео
Ка-52М «Аллигатор» подорвал опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 августа
Стало известно, какую причину смерти «рисуют» бойцам ВСУ в госпиталях
В РФ могут ввести обязательное страхование любителей экстремального туризма
Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Названа операция, способная изменить восприятие внешности человека
Названо блюдо для идеального завтрака, которое зарядит энергией на день
Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области
Врач рассказала, через какие продукты можно подхватить сальмонеллез
Украинец 10 лет просидит в тюрьме из-за раздачи гуманитарной помощи
За авиапассажиров в России будет установлен новый денежный сбор
Россиянам рассказали, какие прививки нужно поставить осенью
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.