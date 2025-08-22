Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эксперты начали обследование домов Камчатки после землетрясения

Власти Камчатки сообщили о проверке жилых домов после землетрясения

Камчатка Камчатка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральные эксперты приступили к комплексному обследованию жилого фонда на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона на официальном сайте. На полуостров прибыла группа из шести специалистов с необходимым оборудованием для руководства инспекциями. В течение недели к работе присоединятся дополнительные эксперты, которые займутся обработкой данных и подготовкой заключений.

Ранее специалисты регионального филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН заявили, что южная часть Камчатки сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении после мощного землетрясения. Ученые отметили, что такие показатели сопоставимы с горизонтальными смещениями, зафиксированными после землетрясения в японском регионе Тохоку в 2011 году.

