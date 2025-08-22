На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота «Полиметалл» начал строительство крупной золотоизвлекательной фабрики на Урале

В Свердловской области официально дан старт строительству крупной золотоизвлекательной фабрики, сообщили в компании «Полиметалл». Реализацией проекта займется «Салдинская золоторудная компания», входящая в состав этого промышленного холдинга, передает ТАСС.

Новое предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году, а его проектная мощность составит до 3 млн тонн руды ежегодно. После полного выхода на плановые показатели фабрика будет производить примерно 4,5 тонны золота каждый год.

Общий объем инвестиций в данный проект превысит 45 млрд рублей. Как отметили в компании, это предприятие станет не только самым производительным активом «Полиметалла», но и одним из наиболее масштабных горнодобывающих проектов во всем регионе.

Предприятие будет работать по технологии «уголь-в-пульпе» (CIP), итоговым продуктом станет сплав Доре, полуфабрикат золота и серебра. Для доставки руды к предприятию будет построена железнодорожная ветка грузооборотом более 1 млн тонн в год. Собственный парк из 250 вагонов позволит «Полиметаллу» автономно управлять перевозкой руды и гарантирует стабильность поставок, — сообщили в компании.

Врио губернатора Денис Паслер высоко оценил значимость проекта для социально-экономического развития области. Он подчеркнул, что реализация подобных инициатив создает дополнительные рабочие места и стимулирует рост благосостояния в регионе, что обеспечит новые возможности для развития Нижней Салды.

