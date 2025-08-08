В российском регионе решили продать завод мороженого с долгами В Новосибирске выставили на продажу завод мороженого с долгами за 550 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу действующее предприятие по производству мороженого, оценив бизнес в 550 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на онлайн-платформе «Авито». При этом у завода есть долги.

Заявленная стоимость включает обширную производственную недвижимость, весь комплект необходимого оборудования, собственный автопарк рефрижераторных машин для доставки, а также складские помещения. Предприятие выпускает более 100 различных наименований продукции.

Фабрика функционирует более двух десятилетий, демонстрируя выручку, которая ежегодно превышает 1 млрд рублей. Компания располагает собственной сетью торговых точек по всей Сибири, владеет зарегистрированной торговой маркой и обладает международным сертификатом FSSC 22000, подтверждающим высокие стандарты безопасности пищевой продукции. Кроме того, на заводе трудится штат квалифицированных специалистов.

Однако потенциальному покупателю необходимо учесть наличие ряда обязательств: предприятие имеет долг по банковскому кредиту в размере 400 млн рублей. Продавец разместил это предложение 22 июля, и с тех пор оно привлекло внимание более 1300 пользователей. Тем не менее на данный момент сделка по продаже бизнеса пока не состоялась.

