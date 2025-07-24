В Mars отреагировали на новость о прекращении поставок сладостей в X5

В Mars отреагировали на новость о прекращении поставок сладостей в X5 В Mars выразили сожаление об отказе X5 продавать батончиков Snickers и Twix

В Mars выразили сожаление об отказе крупнейшего российского ретейлера X5 Group в отгрузке продукции компании, в том числе батончиков Snickers и Twix. В разговоре с NEWS.ru представители Mars отметили, что благодарны за многолетнее сотрудничество.

Мы сожалеем о таком шаге со стороны наших партнеров, и при этом благодарны X5 за многолетние плодотворные отношения, сложившиеся между нами. Сейчас мы прилагаем все усилия для поиска взаимовыгодного решения. Ведь в конечном итоге, у нас общая цель — предлагать потребителям качественный продукт по доступной цене, — сказали в Mars.

Ранее стало известно, что X5 Group решил остановить отгрузки продукции Mars в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». Такой шаг там объяснили несоответствием предложенных поставщиком условий принципам справедливого ценообразования.

До этого «Пятерочка» анонсировала старт новой флагманской торговой марки «Выручай», которая объединит разнообразные товары повседневного спроса в доступном ценовом сегменте. На данный момент в магазинах представлено более 30 наименований в различных категориях от бакалеи до консервации.