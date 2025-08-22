Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику

Израиль отказал во въезде мэру испанской Барселоны Жауме Кольбони из-за его критики еврейского государства, сообщает портал Ynet. Соответствующее решение приняло управление по вопросам народонаселения и миграции при МВД Израиля.

Отказ осуществляется в соответствии с законом о въезде в Израиль и согласован с Министерством иностранных дел Израиля и Советом национальной безопасности, — говорится в сообщении министерства.

Издание отмечает, что отказ последовал после ряда недавних заявлений мэра, направленных против Израиля, и после того, как городской совет в мае принял резолюцию о «разрыве отношений с Израилем». Кольбони планировал посетить музей Яд ва-Шем и Палестинскую администрацию.

