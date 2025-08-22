Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику

Израиль отказал во въезде мэру Барселоны из-за критики еврейского государства

Жауме Кольбони Жауме Кольбони Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль отказал во въезде мэру испанской Барселоны Жауме Кольбони из-за его критики еврейского государства, сообщает портал Ynet. Соответствующее решение приняло управление по вопросам народонаселения и миграции при МВД Израиля.

Отказ осуществляется в соответствии с законом о въезде в Израиль и согласован с Министерством иностранных дел Израиля и Советом национальной безопасности, — говорится в сообщении министерства.

Издание отмечает, что отказ последовал после ряда недавних заявлений мэра, направленных против Израиля, и после того, как городской совет в мае принял резолюцию о «разрыве отношений с Израилем». Кольбони планировал посетить музей Яд ва-Шем и Палестинскую администрацию.

Ранее представитель ЦАХАЛ Эффи Дефрин заявил, что израильские силы вторглись в город Газа и заняли позиции на его подступах. По его словам, операция стартовала 20 августа. Военные планируют нарастить давление на ХАМАС и ликвидировать членов движения, подчеркнул он. Газа считается одним из ключевых центров противника, добавил представитель ЦАХАЛ.

