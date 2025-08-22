В Раде придумали, как остановить бегство мужчин с Украины Украинский кабмин предложил уголовное наказание за попытку выезда из страны

Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до трех лет тюрьмы за попытку нелегального выезда из страны, говорится на сайте парламента страны. Инициатором предложения выступила украинский премьер-министр Юлия Свириденко.

В настоящий момент незаконное пересечение границы карается лишь административным арестом или небольшим штрафом. Новая инициатива предполагает за это нарушение штраф в размере до 170 тысяч гривен (331,5 тысячи рублей) или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, который расширяет возрастные рамки для службы по контракту в армии. Теперь граждане старше 60 лет также смогут заключать контракт с ВСУ. Вместе с тем парламентарии указали на определенные неточности в документах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров до этого заявил, что украинский лидер должен отменить законы, ущемляющие права русскоязычных граждан. По его словам, этот шаг необходимо предпринять до начала переговоров между Киевом и Москвой.