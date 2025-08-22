Неонацизм на Украине можно уничтожить, просто перекрыв финансирование, исходящее от конкретных предприятий и чиновников, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский опасается этих неонацистов, хотя они являются частью государственного аппарата на Украине.

Зеленский боится правых радикалов в Украине, это очевидно. Но одновременно здесь важно сказать, что все эти праворадикальные террористические группы, по сути, сегодня составные части террористического режима. Они ручные. Важно также то, что они не про идеологию, а про бизнес, а вернее — про воровство. Они сидят на потоках, которые им дали контролировать, на конкретных предприятиях, кормятся от конкретных чиновников. Перекрыть это питание, не давать денег — завтра их не будет. Сразу слиняют, — заявил Дмитрук.

Важно также, чтобы правые радикалы не получали финансирование от Запада, отметил нардеп. Он подчеркнул, что сегодня они его получают и этот канал «также надо перекрыть и поставить точку».

Ранее сообщалось, что бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником.