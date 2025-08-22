Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:20

В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине

Депутат Рады Дмитрук: неонацистам на Украине надо перекрыть финансирование

Верховная рада Украины Верховная рада Украины Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неонацизм на Украине можно уничтожить, просто перекрыв финансирование, исходящее от конкретных предприятий и чиновников, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Верховной Рады Артем Дмитрук. По его словам, сейчас президент Украины Владимир Зеленский опасается этих неонацистов, хотя они являются частью государственного аппарата на Украине.

Зеленский боится правых радикалов в Украине, это очевидно. Но одновременно здесь важно сказать, что все эти праворадикальные террористические группы, по сути, сегодня составные части террористического режима. Они ручные. Важно также то, что они не про идеологию, а про бизнес, а вернее — про воровство. Они сидят на потоках, которые им дали контролировать, на конкретных предприятиях, кормятся от конкретных чиновников. Перекрыть это питание, не давать денег — завтра их не будет. Сразу слиняют, — заявил Дмитрук.

Важно также, чтобы правые радикалы не получали финансирование от Запада, отметил нардеп. Он подчеркнул, что сегодня они его получают и этот канал «также надо перекрыть и поставить точку».

Ранее сообщалось, что бригада украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попала в оперативное окружение в районе населенного пункта Родинское в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. По его словам, российские войска установили полный огневой контроль над противником.

Украина
неонацизм
нардеп
Верховная рада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц раскрыл, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Психолог оценила привычку людей постоянно обращаться к ИИ
В Крыму зафиксировали аварию на магистральном водоводе
Купивший «Гелендваген» на украденные миллионы охранник попался
Россиянин с остервенением отпинал женщину у бара и попал на видео
В Армении задержали экс-президента иркутской федерации бокса
В Верховной Раде назвали способ уничтожить неонацизм на Украине
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.