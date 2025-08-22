Военэксперт раскрыл правду о заводе «Флекстроник» на Украине

Удары по заводу «Флекстроник» на Украине были нанесены в связи с тем, что он не является гражданским объектом, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинское руководство пытается использовать факт разрушения предприятия для информационной атаки с целью демонизации действий России.

Дело в том, что на Украине хотят доказать, что Россия якобы без разбора бьет по гражданским объектам. «Смотрите, товарищ [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), они даже ваш завод не пощадили, они разбомбили ваш завод, который мирно выпускал лампочки, взяли и разбомбили». О том, что этот завод на самом деле военного характера, они, конечно, никогда никому не расскажут. Это попытка демонизировать Россию, — пояснил Матвийчук.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола опубликовал кадры с записи камеры автомобильного видеорегистратора с одним из ракетных ударов по заводу «Флекстроник» в Мукачево Закарпатской области Украины. По его словам, прилет произошел ночью, когда предприятие уже находилось под массированной атакой. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.