22 августа 2025 в 11:57

В Верховной раде назвали способ избежать Третьей мировой войны

Депутат Рады Дмитрук: если РФ и Украина объединятся, не будет Третьей мировой

Артем Дмитрук Артем Дмитрук Фото: NEWS.ru

Третью мировую войну можно предотвратить только в том случае, если Россия, Белоруссия и Украина объединятся, что не даст западным государствам шанса не начать, рассказал NEWS.ru депутат Верховной рады Артем Дмитрук. По его словам, в ином случае война неизбежна.

Ее можно избежать только в том случае, если Россия, Украина и Белоруссия объединятся. Тогда у Запада нет шансов. И они не начнут войну. При другом раскладе большая война — неизбежна, — заявил Дмитрук.

Европа поддерживает президента Украины Владимира Зеленского потому, что ей хочется стать такой, как он, отметил нардеп. Он добавил, что у елит в ЕС есть глобальная идея, что по всей Европе нужно установить военную диктатуру.

Так им просто проще. А если договариваться, включать реальную дипломатию, слушать свой народ — это сложно. Мы с вами можем посмотреть на конкретные примеры в Молдавии, в Румынии, где реально большинство голосов получили альтернативные партии, но «выиграли» те, кто получили поддержку от стран Запада, — сказал Дмитрук.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что Третья мировая война уже началась. По его словам, противостояние проходит в непривычном формате.

