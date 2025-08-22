Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 11:56

Историк рассказал о значении цветов российского флага

Историк Комаровский: семантика цветов флага не имеет одной жесткой интерпретации

Горожане в Москве в преддверии Дня флага России Горожане в Москве в преддверии Дня флага России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Цвета российского триколора могли интерпретироваться широко, заявил «Радио 1» кандидат исторических наук, ответственный секретарь геральдического совета ФТС России, почетный член Всероссийского геральдического общества Ефим Комаровский в День Государственного флага, отмечаемый 22 августа. По его словам, белый — это чистота помыслов, синий — это благородство, красный — цвет крови, пролитой за Родину.

В разные времена эти цвета могли интерпретироваться достаточно широко. Белый — это чистота помыслов, синий — это благородство, красный — цвет крови, пролитой за Родину. Вариаций может быть очень много, — сказал он.

Ранее пользователи Сети активно обсуждали публикацию Пентагона в соцсети X, где отчетливо видны российские триколоры. При этом в самом ведомстве воздержались от комментариев на эту тему.

Позже заместитель председателя совета по геральдике при президенте РФ Александр Цветков заявил, что в поздравлении Пентагона с Днем американского флага нет стяга России. Он напомнил, что символы США и России имеют одни и те же цвета. В связи с этим, по словам геральдиста, речь может идти о лентах трех цветов, розетках, бантах.

Россия
флаги
цвета
историки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.