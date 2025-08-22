Историк рассказал о значении цветов российского флага

Цвета российского триколора могли интерпретироваться широко, заявил «Радио 1» кандидат исторических наук, ответственный секретарь геральдического совета ФТС России, почетный член Всероссийского геральдического общества Ефим Комаровский в День Государственного флага, отмечаемый 22 августа. По его словам, белый — это чистота помыслов, синий — это благородство, красный — цвет крови, пролитой за Родину.

В разные времена эти цвета могли интерпретироваться достаточно широко. Белый — это чистота помыслов, синий — это благородство, красный — цвет крови, пролитой за Родину. Вариаций может быть очень много, — сказал он.

Ранее пользователи Сети активно обсуждали публикацию Пентагона в соцсети X, где отчетливо видны российские триколоры. При этом в самом ведомстве воздержались от комментариев на эту тему.

Позже заместитель председателя совета по геральдике при президенте РФ Александр Цветков заявил, что в поздравлении Пентагона с Днем американского флага нет стяга России. Он напомнил, что символы США и России имеют одни и те же цвета. В связи с этим, по словам геральдиста, речь может идти о лентах трех цветов, розетках, бантах.