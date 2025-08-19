Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ

Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ Против двух пенсионеров на Камчатке возбудили дела из-за иностранного ВНЖ

На Камчатке возбудили уголовные дела против двух пенсионеров, которых подозревают в сокрытии иностранного вида на жительства, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что один из подозреваемых — 66-летняя женщина — получила ВНЖ в 2013 году, второй фигурант по делу — 76-летний мужчина — получил разрешение на проживание в другой стране в 2015 году.