19 августа 2025 в 09:39

Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ

Против двух пенсионеров на Камчатке возбудили дела из-за иностранного ВНЖ

На Камчатке возбудили уголовные дела против двух пенсионеров, которых подозревают в сокрытии иностранного вида на жительства, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В ведомстве отметили, что один из подозреваемых — 66-летняя женщина — получила ВНЖ в 2013 году, второй фигурант по делу — 76-летний мужчина — получил разрешение на проживание в другой стране в 2015 году.

Возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан Российской Федерации, которые подозреваются в неуведомлении о наличии вида на жительство иностранного государства, — говорится в сообщении.

