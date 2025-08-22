Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:00

Как создать свое первое видео без навыков монтажа

Фото: ООО «Видеософт»

Erid: 2W5zFHMLS2C

Представьте себе ситуацию: хочется поделиться семейным отдыхом, показать путешествие друзьям или рассказать историю, имея интересные факты. Именно тогда возникает желание снять качественное видео. А что делать, если опыта монтажа у вас нет?

Оказывается, решение есть, и оно близко! Ведь почти у каждого владельца ПК с операционной системой Windows уже предустановлен простой видеоредактор. Да-да, тот самый бесплатный инструментарий, который позволяет быстро собрать материалы вместе и выпустить качественный видеоконтент без изучения сложного программного обеспечения.

Что умеют редакторы Windows?

Windows изначально включает базовые средства для видеомонтажа, доступные каждому владельцу системы. Например, старые добрые версии «винды» предлагали пользователям простой и интуитивный Movie Maker, позволявший обрабатывать небольшие ролики буквально несколькими щелчками мыши. Сегодня его сменили два полезных инструмента. Для пользователей Windows 10 доступен упрощенный редактор внутри приложения «Фотографии», а в Windows 11 теперь предлагается продвинутый онлайн-редактор Clipchamp. Эти решения отлично подойдут начинающим видеолюбителям, которым нужно простое средство для обрезки ненужных моментов, добавления музыки и базовой коррекции цвета.

Преимущества простых видеоредакторов Windows:

● Уже установлены в системе, не требуют дополнительной загрузки.

● Бесплатность и отсутствие рекламы.

● Минималистичный интерфейс без перегруженности функциями.

Однако возможности встроенных решений ограничены. Если вам нужны дополнительные фильтры, расширенные опции обработки звука или красочные эффекты, то лучше присмотреться к специализированному ПО вроде Мовавика Видео.

Видеоредактор Мовавика — это полноценный видеоредактор для Windows, предлагающий отличный компромисс между удобством использования и богатым функционалом. С ним можно создавать отличные видеоролики, включая семейные фильмы, презентации и контент для соцсетей. К вашим услугам будут десятки вариантов эффектов, богатая коллекция звуков и анимаций, поддержка HDR и даже удаление фона объектов.

Итог

● Начните знакомство с миром видеомонтажа со встроенных инструментов Windows.

● Когда почувствуете потребность в большем, обратите внимание на специализированные программы типа Мовавика Видео.

Ваш путь в создание интересного контента может начаться прямо сейчас. Создавайте яркие моменты и делитесь ими с близкими людьми. А затем получайте удовольствие от успешных творческих экспериментов.

РЕКЛАМА: ООО «ВИДЕОСОФТ», ИНН 5406841028

монтаж
технологии
видео
программы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ оставили Венгрию и Словакию без топлива почти на неделю
На Украине заявили о массовой эвакуации людей из подконтрольной части ДНР
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдались в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.