В России резко подорожали сборы ребенка в школу Расходы на сборы ребенка в школу выросли в России в 1,5 раза за шесть лет

Траты на сборы ребенка в школу с 2019 года выросли в полтора, а местами в два раза, сообщает РБК со ссылкой на сервис по поиску работы SuperJob. Наиболее резкий рост расходов произошел с 2021 по 2023 годы.

В опросе сервиса участвовали 9 тысяч респондентов из Москвы, Петербурга и других городов-миллионников. Средние расходы на сборы ребенка в школу в столице составили 19 200 рублей, что выше прошлогоднего показателя на 16%. В Петербурге сумма достигла 17 500 рублей, увеличившись за год на 17%. Екатеринбург оказался на третьем месте по сумме расходов с результатом 16 900 рублей (+14% за год).

Относительно скромные суммы на фоне других городов-миллионников потратят родители в Уфе (13 800 рублей, +7%) и Волгограде (13 900 рублей, +9%), — отметили в SuperJob.

Расходы в Красноярске в среднем составили 16 800 рублей (+16%), в Казани — 16 700 рублей (+13%), в Краснодаре — 16 500 рублей (+15%). Тем не менее, кредиты на подготовку ребенка к школе берут все меньше родителей. В прошлом году займами воспользовались 9% респондентов, в текущем — 5%.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в Федеральную антимонопольную службу с инициативой предотвратить спекуляции на рынке школьной формы и стабилизировать цены к началу учебного года. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что ведомству следует заранее выпустить рекомендации для производителей и ретейлеров. По его словам, это позволит не допустить ажиотажного роста цен.