В ДНР задержали причастных к подрывам автомобилей чиновников агентов Киева

Двое агентов военной разведки Украины, причастные к покушениям на чиновников, задержаны в Донецкой Народной Республике, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Там уточнили, что один из задержанных в 2023 году пытался выяснить место проживания московского журналиста, передает ТАСС.

На территории Донецкой Народной Республики пресечена деятельность агентурной группы Главного управления разведки Минобороны Украины в составе двух граждан России 1987 и 1997 годов рождения, — говорится в сообщении.

В частности, задержанные оказались причастны к подрывам автомобиля сотрудника правительства Херсонской области и машины бывшего высокопоставленного сотрудника УФСИН по ДНР, произошедшим в марте и декабре прошлого года. Оба фигуранта уже дают признательные показания.

Ранее в Пятигорске задержали одного из участников подготовки теракта на Крымском мосту, который планировали совершить в апреле 2025 года. Он должен был управлять микроавтобусом, начиненным взрывчатыми веществами для осуществления диверсии.