21 августа 2025 в 08:06

В Пятигорске найден один из причастных к попытке взорвать Крымский мост

РИАН: силовики нашли в Пятигорске причастного к попытке атаки на Крымский мост

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пятигорске одного из участников подготовки теракта на Крымском мосту, который планировали совершить в апреле 2025 года, передает РИА Новости. Задержанный должен был управлять микроавтобусом, начиненным взрывчатыми веществами для осуществления диверсии.

Операция по задержанию подозреваемого, предварительно, проводилась в центре города. Район задержания характеризуется развитой инфраструктурой: в непосредственной близости расположен автовокзал, многоэтажные жилые массивы и федеральная трасса Р-217 «Кавказ», соединяющая Ставропольский край с другими субъектами Северо-Кавказского региона. Данное местоположение обеспечивало преступникам транспортную доступность и возможности для маскировки.

По данным ФСБ, опубликованным в понедельник, это была одна из двух в 2025 году попыток украинских спецслужб организовать диверсию на критически важном транспортном объекте. Она была предотвращена слаженными действиями правоохранителей.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что Россия уже предпринимает ответные меры в связи с попыткой теракта на Крымском мосту. По его словам, только профессионализм спецслужб предотвратил взрыв, который мог бы привести к катастрофе.

Пятигорск
взрывчатки
теракт
Крымский мост
