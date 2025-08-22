Туристы уехали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР

Туристы уехали из Пицунды после обеда в столовой времен СССР

Некоторые туристы решили досрочно покинуть абхазскую Пицунду после инцидента в местной столовой, расположенной под кинотеатром «Парус», сообщает «Интересная Россия». Оказалось, что для того чтобы пообедать в этом заведении, необходимо было заранее записаться. Без предварительной записи посетителям отказывали в обслуживании.

Многих также удивила обстановка в столовой, которая напомнила им времена СССР. При этом в числе плюсов отдыха в Пицунде туристы отметили качественный интернет, доступный после покупки местной сим-карты.

Ранее власти Турции решили отказаться от привычного шведского стола в отелях и ресторанах страны, чтобы сократить количество пищевых отходов. Как заявил член совета Рамазан Бингель, половина завтраков, предоставляемых по системе «все включено», выбрасывается.

Кроме того, стало известно, что загрязнение Средиземного моря в районе курортной Аланьи и соседнего Газипаши достигло опасных масштабов. Это угрожает не только морской экосистеме, но и здоровью людей.