31 октября 2025 в 12:39

Стало известно, как за последний год подорожали зарубежные поездки

Mellennium Group: стоимость зарубежных туров за год выросла на 12–18%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Средняя стоимость зарубежных туров выросла на 12–18% по сравнению с прошлым годом, заявила NEWS.ru коммерческий директор Mellennium Group Татьяна Цветкова. Основными причинами подорожания она назвала увеличение цен на авиаперевозки и высокий спрос на популярные направления. При этом еще остались возможности сэкономить на путешествии, отметила она.

В среднем цены на зарубежные поездки выросли на 12–18% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — увеличение стоимости авиаперевозок и рост спроса на популярных направлениях. Однако мы отмечаем, что при раннем бронировании и выборе менее очевидных маршрутов путешествие все еще может быть выгодным, — сказала Цветкова.

По словам эксперта, при раннем бронировании и выборе альтернативных направлений можно сэкономить до 20–30%. Например, поездка в Китай или Малайзию обойдется дешевле, чем отдых в ОАЭ или на Мальдивах.

При этом наибольший рост спроса наблюдается на туры в Китай, Таиланд, ОАЭ и Вьетнам, отметила эксперт. Эти страны привлекают российских туристов сохранением авиасообщения, доступными ценами на проживание и развитой туристической инфраструктурой, добавила Цветкова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что Китай стал одним из самых востребованных направлений для туристов из РФ в новогодние каникулы. Также в число популярных направлений вошли Египет, Таиланд, Вьетнам и ОАЭ. Туроператоры сообщили о росте продаж туров за границу на 40% с января по октябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

