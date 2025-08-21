Как превратить баклажаны в шедевр? Этот маринад меняет все

Маринованные баклажаны — нежная пикантная закуска, идеальная для любого застолья. Простой рецепт с минимумом ингредиентов раскрывает насыщенный вкус баклажанов.

Понадобится: баклажаны (4 шт.), соль (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), чеснок (4 зубчика), острый чили (0,5-1 шт.), петрушка (1 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.) и подсолнечное масло (2 ст. л.). Запеченная мякоть баклажанов отлично впитывает маринад из масел, лимонного сока, чеснока и специй. Чили добавляет остроту, петрушка — свежесть.

Готовую смесь уберите в холодильник на ночь: за это время баклажаны пропитаются ароматами и станут нежнее. Подавайте как самостоятельную закуску или с хлебом.

