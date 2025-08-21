Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:30

Как превратить баклажаны в шедевр? Этот маринад меняет все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные баклажаны — нежная пикантная закуска, идеальная для любого застолья. Простой рецепт с минимумом ингредиентов раскрывает насыщенный вкус баклажанов.

Понадобится: баклажаны (4 шт.), соль (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), чеснок (4 зубчика), острый чили (0,5-1 шт.), петрушка (1 ст. л.), сок лимона (1 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.) и подсолнечное масло (2 ст. л.). Запеченная мякоть баклажанов отлично впитывает маринад из масел, лимонного сока, чеснока и специй. Чили добавляет остроту, петрушка — свежесть.

Готовую смесь уберите в холодильник на ночь: за это время баклажаны пропитаются ароматами и станут нежнее. Подавайте как самостоятельную закуску или с хлебом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
овощи
рецепты
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нацистское наследие»: депутат об аресте украинских священников
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могу пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.