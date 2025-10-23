Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Только вода, кефир и немного муки. Булочки с начинкой «Молочная нежность» — мягкие и воздушные булочки для завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда непреодолимая тяга к домашней выпечке приводит к созданию настоящих шедевров, которые исчезают со стола в мгновение ока. Эти булочки «Молочная нежность» — именно тот случай, когда испытать нежность и пушистость буквально на вкус становится жизненно необходимым. Мягкое дрожжевое тесто на кефире, ароматизированное ванилью и апельсиновой цедрой, сочная яблочная начинка и струящаяся молочная заливка создают идеальную гармонию. Такая выпечка не кажется тяжелой, она тает во рту, делая любые посиделки с чаем по-настоящему душевным и вкусным событием.

Для приготовления теста вам понадобится: 500 граммов муки, 200 миллилитров кефира, 100 миллилитров теплой воды, 25 граммов свежих дрожжей, 100 граммов сахара, щепотка соли, ванилин и цедра одного апельсина. Соедините ингредиенты, замесите тесто и дайте ему подойти в теплом месте. Для начинки используйте 200 граммов яблочного джема. Подошедшее тесто обомните, разделите на части, каждую раскатайте и выложите в центр начинку, сформировав булочки. Выложите их на противень и дайте расстояться. Для заливки смешайте 200 миллилитров молока, 100 граммов сгущенного молока и одно яйцо. Полейте булочки заливкой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

