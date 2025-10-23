Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Немного творога и горстка муки — через 20 минут уже едим. Болгарские ругувачки — сочные и нежные лепешки с творогом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Откройте для себя вкус семейной традиции с болгарскими ругувачками — невероятно легкими и тонкими лепешками с творожной начинкой. Этот рецепт, передающийся в одной семье из поколения в поколение, является настоящим кулинарным сокровищем. Главная ценность ругувачек — идеальное тесто, которое получается пористым, хрустящим и удивительно нежным, что делает его лучшей основой не только для этой начинки, но и для традиционных чебуреков. Это блюдо — прекрасный способ разнообразить повседневное меню и привнести в него нотку балканского колорита и домашнего уюта.

Для приготовления теста вам понадобится 500 граммов муки, 250 миллилитров теплой воды, 2 столовые ложки растительного масла и щепотка соли. Замесите эластичное тесто, дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Для начинки смешайте 300 граммов творога с мелко нарезанным пучком зеленого лука, укропа и петрушки, посолите по вкусу. Тесто разделите на небольшие шарики, каждый тонко раскатайте в лепешку. На одну половину выложите творожную начинку, накройте второй половиной и тщательно защипните края. Обжаривайте ругувачки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла с двух сторон до золотисто-коричневого цвета. Подавайте горячими.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

