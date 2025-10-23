Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:00

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт проще! Творожно-яблочные колечки — вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остался творог, и вы не знаете, куда его применить, кроме классических сырников? Это прекрасный повод приготовить нежные творожно-яблочные колечки — полезный и невероятно вкусный десерт без грамма сахара и пшеничной муки. Это блюдо станет идеальным вариантом для питательного завтрака, легкого перекуса или даже здорового угощения для детей. Сочетание творога и яблока дарит не только насыщенный вкус, но и порцию пользы, а необычная форма подачи делает привычные ингредиенты настоящим кулинарным открытием. Эти колечки получаются более воздушными и сочными, чем традиционные сырники, даря совершенно новые ощущения.

Для приготовления вам понадобится: 250 граммов творога, одно крупное яблоко, два яйца, три столовые ложки овсяных хлопьев быстрого приготовления и щепотка корицы по желанию. Яблоко помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Слегка отожмите излишки сока. В миске смешайте творог, тертое яблоко, яйца и овсяные хлопья. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Если масса получилась слишком жидкой, добавьте еще немного хлопьев. Дайте тесту постоять 5–10 минут для набухания овсянки. Затем переложите массу в кондитерский мешок или плотный пакет. На разогретую и слегка смазанную маслом сковороду выдавливайте тесто в форме колечек. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета под крышкой. Подавайте колечки в горячем или холодном виде.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

