23 октября 2025 в 11:00

Две картошки, яйцо и немного муки — готовлю хрустящие картофельные колобки! Вкусный и простой завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что если сказать, что самый нежный и воздушный десерт можно приготовить из самого неожиданного продукта — обыкновенного картофеля? Этот рецепт картофельных «колобков» — настоящее кулинарное волшебство, которое удивит и детей, и взрослых. Никто даже не догадается, что в основе этой сладкой выпечки лежит отварной картофель, который придает тесту уникальную влажную текстуру и делает его невероятно мягким. Это блюдо — прекрасный способ разнообразить домашнее меню, устроить вкусный сюрприз для семьи или просто с пользой применить оставшийся от ужина картофель, превратив его в изысканное лакомство к чаю.

Для приготовления вам понадобится: 240 граммов отварного картофеля (это примерно одна крупная картофелина), 2 яйца, 140 граммов сахара, 500 граммов муки, 1,5 чайные ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла и кунжут для посыпки. Разомните отварной картофель в пюре, добавьте яйца, сахар, соль и растительное масло. Тщательно перемешайте до однородности. Смешайте муку с разрыхлителем и постепенно введите в картофельную массу, замесив мягкое тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики, обваляйте каждый в кунжуте и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте «колобки» в разогретой до 180 °C духовке около 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
