Секрет быстрого ужина: готовлю из 4 ингредиентов — это мясо настолько вкусное, что семья уплетает прям из сковороды

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нет ни времени, ни сил на сложные блюда. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в невероятно ароматное и сытное блюдо. Сочетание томленого мяса, нежной картошки и хрустящей сырной корочки покорит любого.

Готовлю так: 300 граммов мяса нарезаю кусочками и обжариваю на сковороде с маслом и специями до румяности. Добавляю такое же количество картофеля кубиками, вливаю немного воды, солю и тушу под крышкой минут 15–20 до мягкости. Затем перекладываю все в жаропрочную форму, посыпаю тертым сыром и отправляю в духовку на 5–7 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится в золотистую корочку. Подаю прямо в форме, посыпав свежей зеленью. Это блюдо действительно часто не доходит даже до тарелок — его съедают сразу же, пока оно горячее и ароматное!

