Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 05:27

Секрет быстрого ужина: готовлю из 4 ингредиентов — это мясо настолько вкусное, что семья уплетает прям из сковороды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда нет ни времени, ни сил на сложные блюда. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в невероятно ароматное и сытное блюдо. Сочетание томленого мяса, нежной картошки и хрустящей сырной корочки покорит любого.

Готовлю так: 300 граммов мяса нарезаю кусочками и обжариваю на сковороде с маслом и специями до румяности. Добавляю такое же количество картофеля кубиками, вливаю немного воды, солю и тушу под крышкой минут 15–20 до мягкости. Затем перекладываю все в жаропрочную форму, посыпаю тертым сыром и отправляю в духовку на 5–7 минут при 180 °C, пока сыр не расплавится в золотистую корочку. Подаю прямо в форме, посыпав свежей зеленью. Это блюдо действительно часто не доходит даже до тарелок — его съедают сразу же, пока оно горячее и ароматное!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Общество
Секрет идеального песочного теста, о котором молчат пекари: замороженное масло творит чудеса
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Семья и жизнь
Я добавила апельсин к свекле — получилось гениально
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Общество
Заливной пирог «Ленивый беляш» — хит на ужин. По вкусу напоминает беляши, готовится быстро — без возни и раскатки теста
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Общество
Немного фарша и пачка готового теста. Закуска с мясным фаршем «Клубочки ниток» — очень вкусно и необычно
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
Общество
Ужин за 30 минут: картофельные корзинки с фаршем накормят всю семью без лишних хлопот
еда
рецепты
мясо
ужины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкая закуска «Эзме» — пикантное чудо из овощей: остро и свежо!
Рютте назвал первый шаг для урегулирования конфликта на Украине
Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Юрист ответил, может ли работодатель штрафовать за опоздания
К чему снится смерч: эмоциональные и жизненные перемены ждут впереди
США готовят крупнейший пакет санкций против России
Кондитер объяснил, как правильно есть шоколад
На перерабатывающем российскую нефть НПЗ вспыхнул пожар
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 октября
12 лет в школе: снизится ли нагрузка, эксперты раскрыли все за и против
Россиянам рассказали, что грозит за установку второй двери в тамбуре
ВС РФ провели успешную операцию на острове Карантинный
Названа измененная сумма пенсии для 38 млн россиян
Новое амплуа, личная жизнь, отцовство: как живет актер Александр Петров
Косметолог раскрыла, как за 15 минут создать идеальный контур скул
Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью
Трамп усомнился в эффективности новых санкций против России
Барановская сообщила о своем самочувствии после болезни
Назван самый опасный компонент БАДов для похудения
«За пару лет станут нищими»: ЕС дорого заплатит за кражу активов России
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.