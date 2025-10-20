Не поверила, пока не увидела чек: на ингредиенты для этого хачапури вы потратите копейки

На ингредиенты для этого хачапури вы потратите копейки! Не поверила, пока не увидела чек. А вкус получается потрясающим: хрустящее тесто с воздушными пузырьками и невероятно тягучей сырной начинкой, которая тает во рту.

Вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 200 г любого рассольного сыра (сулугуни, брынза или даже адыгейский) и половина чайной ложки соды. Смешайте муку с кефиром и содой, замесите мягкое тесто и оставьте на 15 минут. Сыр натрите на крупной терке. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите сыр, защипите края, как у мешочка, затем аккуратно раскатайте в плоскую лепешку толщиной 1–1,5 см. Обжаривайте на сухой сковороде без масла под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистых пятен.

Эти хачапури особенно хороши сразу со сковороды, когда сыр еще горячий и тянется. Идеальный завтрак или ужин, который готовится за 20 минут и требует минимальных затрат!

