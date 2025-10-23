Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 13:01

В Госдуме рассказали, как изменятся зарплаты в частных фирмах в 2026 году

Депутат Бессараб: частные фирмы будут вынуждены поднять зарплаты в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские частные фирмы обяжут поднять работникам заработную плату в 2026 году в связи с увеличением МРОТ, заявила «Ридусу» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она напомнила, что индексация зарплаты по ТК РФ является обязанностью, а не правом работодателя.

В следующем году МРОТ составит 27 093 рубля в месяц. Таким образом, 4,5 млн россиян, которые работают на самых низкооплачиваемых должностях, станут получать почти на пять тысяч рублей больше. Это повлечет повышение выплат по всей зарплатной сетке, — пояснила Бессараб.

Парламентарий отметила, что некоторые компании повышают зарплату номинально, добавляя к выплатам сотрудников условные сто рублей. По ее словам, изменение МРОТ «лишит их этой лазейки».

Ранее заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин заявил, что запланированное увеличение МРОТ в 2026 году значительно превысит показатель прожиточного минимума. Разрыв между этими показателями достигнет 31,2%.

