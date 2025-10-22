Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 19:47

Готовлю булочки с яблоками без духовки. Секрет воздушного теста на кефире, который оценили все домашние

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю эти булочки, потому что они стали для меня воплощением идеального рецепта — минимум усилий, доступные продукты и всегда превосходный результат. Когда за окном дождь, а дома нет ни одной печеньки, это блюдо спасает ситуацию за считаные минуты. Аромат яблок с корицей, доносящийся со сковороды, создает такое ощущение уюта, будто ты потратил на готовку полдня, а не двадцать минут.

Готовлю так: в глубокой миске смешиваю стакан кефира с чайной ложкой соды, двумя ложками сахара и щепоткой соли. Постепенно ввожу два стакана муки — тесто получается мягким и немного липким. Даю ему пять минут отдохнуть. Два яблока очищаю от кожуры, натираю на крупной терке. Тесто делю на восемь частей, каждую раскатываю в лепешку. В центр выкладываю яблочную начинку, присыпаю сахаром с корицей, защипываю края. На разогретой сковороде со сливочным маслом обжариваю булочки под крышкой по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистости. Подаю сразу, пока они теплые и нежные внутри.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
