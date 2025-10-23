В РПЦ объяснили слова священника о вреде больших денег для женщин РПЦ: слова иерея Марковского о вреде денег для женщин вырвали из контекста

Слова иерея Кирилла Марковского о том, что женщинам вредно иметь много денег, были вырваны из контекста, заявила в беседе с NEWS.ru руководитель пресс-службы Синодального отдела по тюремному служению Светлана Гамершмидт. Она отметила, что речь в беседе с ведущим подкаста «Тет-а-тет» шла о зарплате в миллион рублей и упомянутые 100 тыс. рублей — это оговорка.

Суть данного момента беседы сводилась к тому, что главной целью человеческой жизни являются не материальные приобретения, но жизнь по заповедям Божьим. Материальная сторона приложится, и Бог никогда не оставит верующего человека, — подчеркнула Гамершмидт.

Она уточнила, что у церкви нет никаких возражений против достойной зарплаты. По ее словам, это «абсолютно нормально и даже замечательно», когда человек живет в достатке, но только не нарушая закон и не губя свою душу.

Ранее Марковский заявил, что сумма в 100 тыс. рублей является непозволительной роскошью для женщины и может стать источником душевных страданий. По его словам, истинная христианка должна передать 90 тыс. из этой суммы на нужды храма.