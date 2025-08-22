Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 10:07

Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения

Легкоатлеты Артем и Надежда Зубковы отстранены за отказ от допинг-теста

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований супружескую пару легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых, сообщает ТАСС. Оба спортсмена отказались проходить процедуру допинг-тестирования, что повлекло автоматическую четырехлетнюю дисквалификацию.

После первоначального решения атлеты признали нарушения антидопинговых правил и отказались от проведения слушаний по их делу. На основании этого срок их отстранения был сокращен до трех лет. Артем Зубков специализируется на прыжках в длину и тройном прыжке, а Надежда Зубкова представляет Хабаровский край в спринтерских дисциплинах на всероссийских соревнованиях.

Ранее хоккеист Никита Седов добровольно покинул московский ЦСКА после временного отстранения от участия в матчах из-за положительного результата допинг-теста. Седов присоединился к команде в 2024 году и за сезон-2024/25 провел 57 игр в КХЛ, набрав 17 очков при показателе полезности +12. Клуб выразил благодарность спортсмену за выступления и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

До этого Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало 18-летнего пловца Александра Ефимова на четыре года за использование мельдония. Решение вступило в силу 5 мая 2025 года. Запрещенное вещество было обнаружено в ходе планового допинг-тестирования. На последнем чемпионате России, прошедшем в апреле, Ефимов показал скромный результат, заняв лишь девятое место на дистанции 100 метров на спине.

спорт
допинг
РУСАДА
легкая атлетика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женатый развратник умер во время секса и оставил на любовнице огромный долг
Израиль отказал во въезде крупному европейскому чиновнику
Рыбалка подростков на Амуре закончилась трагедией
Историк рассказал о значении цветов российского флага
На Урале начали строить крупнейшую фабрику по добыче золота
Двух жителей Приморья заподозрили в сотрудничестве с СБУ
Россиянка нашла в лесу 9 килограммов наркотика вместо грибов
Генерал ответил, можно ли считать украинскую авиацию уничтоженной
Журналист питался травой и мочой ради выживания в горах
В России массово жалуются на сбои в заменившем Telegram западном сервисе
«Один раз возбухнула и пожалела»: Кудрявцева о нынешних отношениях с мужем
Объект топливной инфраструктуры загорелся под Брянском после удара ВСУ
Путин поздравил азербайджанского политика с днем рождения
Мужчина спас рабочего, который едва не сгорел при взрыве газовой трубы
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов
«Из России с любовью»: Микки Рурка застали за объятиями с россиянкой
Военэксперт усмотрел западный след в ударах ВСУ по «Дружбе»
Россиянам рассказали о последствиях отказа от алкоголя для организма
Коц объяснил, как Венгрия может пресечь атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Китай раскритиковал «определенную страну» накануне саммита ШОС
Дальше
Самое популярное
Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.