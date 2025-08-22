Супругов-спортсменов отстранили от соревнований из-за одного решения Легкоатлеты Артем и Надежда Зубковы отстранены за отказ от допинг-теста

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило от соревнований супружескую пару легкоатлетов Артема и Надежду Зубковых, сообщает ТАСС. Оба спортсмена отказались проходить процедуру допинг-тестирования, что повлекло автоматическую четырехлетнюю дисквалификацию.

После первоначального решения атлеты признали нарушения антидопинговых правил и отказались от проведения слушаний по их делу. На основании этого срок их отстранения был сокращен до трех лет. Артем Зубков специализируется на прыжках в длину и тройном прыжке, а Надежда Зубкова представляет Хабаровский край в спринтерских дисциплинах на всероссийских соревнованиях.

Ранее хоккеист Никита Седов добровольно покинул московский ЦСКА после временного отстранения от участия в матчах из-за положительного результата допинг-теста. Седов присоединился к команде в 2024 году и за сезон-2024/25 провел 57 игр в КХЛ, набрав 17 очков при показателе полезности +12. Клуб выразил благодарность спортсмену за выступления и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

До этого Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало 18-летнего пловца Александра Ефимова на четыре года за использование мельдония. Решение вступило в силу 5 мая 2025 года. Запрещенное вещество было обнаружено в ходе планового допинг-тестирования. На последнем чемпионате России, прошедшем в апреле, Ефимов показал скромный результат, заняв лишь девятое место на дистанции 100 метров на спине.