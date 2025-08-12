Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 14:45

Почему август портит вкус: как спасти огурцы от горечи и стресса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже при регулярном поливе и уходе огурцы могут неприятно удивить горечью, которая перебивает весь вкус. Причина — не каприз растения, а защитная реакция на стресс. При резких перепадах условий огурцы вырабатывают кукурбитацин — вещество, отпугивающее вредителей, но портящее вкус.

Почему огурцы горчат

Главный фактор — перепады температуры. Если днём стоит жара, а ночью температура опускается ниже 12 °C, корни замедляют работу, что отражается на плодах.

Вторая частая причина — неправильный полив. Чрезмерное или, наоборот, скудное увлажнение вызывает стресс у растения. Дефицит калия и магния также делает вкус более резким.

Как вернуть сладость и сочность

  • Защитите корни от перепадов температуры и влажности, укрыв почву сеном, соломой или скошенной травой.
  • Поливайте ежедневно: утром — обильно, вечером — лёгким опрыскиванием.
  • Поддерживайте расстояние между кустами не менее 40 см для хорошей вентиляции.
  • Удаляйте лишние листья и повреждённые побеги, чтобы питание доставалось плодам.

Соблюдение этих правил в августе поможет сохранить вкус огурцов мягким и сочным, а урожай — достойным похвалы.

Август идет, а томаты все еще зеленые? Огородники нередко теряют терпение, глядя на краснеющие плоды у соседей. Но ускорить созревание можно и не за счет подкормок. В дело вступает простой, но неожиданный прием, связанный с корневой системой.

огурцы
овощи
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
