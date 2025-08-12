Почему август портит вкус: как спасти огурцы от горечи и стресса

Даже при регулярном поливе и уходе огурцы могут неприятно удивить горечью, которая перебивает весь вкус. Причина — не каприз растения, а защитная реакция на стресс. При резких перепадах условий огурцы вырабатывают кукурбитацин — вещество, отпугивающее вредителей, но портящее вкус.

Почему огурцы горчат

Главный фактор — перепады температуры. Если днём стоит жара, а ночью температура опускается ниже 12 °C, корни замедляют работу, что отражается на плодах.

Вторая частая причина — неправильный полив. Чрезмерное или, наоборот, скудное увлажнение вызывает стресс у растения. Дефицит калия и магния также делает вкус более резким.

Как вернуть сладость и сочность

Защитите корни от перепадов температуры и влажности, укрыв почву сеном, соломой или скошенной травой.

Поливайте ежедневно: утром — обильно, вечером — лёгким опрыскиванием.

Поддерживайте расстояние между кустами не менее 40 см для хорошей вентиляции.

Удаляйте лишние листья и повреждённые побеги, чтобы питание доставалось плодам.

Соблюдение этих правил в августе поможет сохранить вкус огурцов мягким и сочным, а урожай — достойным похвалы.

