12 августа 2025 в 12:00

Долма из баклажанов с фаршем и рисом! Вкуснейшее блюдо на восточный манер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Долма из баклажанов с фаршем и рисом! Вкуснейшее блюдо на восточный манер! Этот ароматный рецепт превращает простые баклажаны в изысканное блюдо с насыщенным вкусом специй и сочной мясной начинкой. Идеальный вариант для семейного ужина или приема гостей!

Ингредиенты

  • Баклажаны — 2-3 шт (крупные)
  • Фарш (говядина/баранина) — 300 г
  • Рис — 80 г (полуготовый)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Зелень (петрушка, кинза) — пучок
  • Специи: соль, перец, паприка, зира

Приготовление

  1. Баклажаны разрежьте вдоль, аккуратно выньте сердцевину, оставив стенки толщиной 0,5 см. Для начинки смешайте фарш с отваренным до полуготовности рисом, добавьте мелко нарезанные лук, помидор, чеснок, рубленую зелень и специи.
  2. Наполните баклажановые «лодочки» фаршем, выложите в форму. Смешайте томатную пасту с 200 мл воды, оливковым маслом и специями — залейте соусом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте ещё 10 минут для румяной корочки.

Горячие баклажаны посыпьте свежей зеленью. Идеально сочетаются с чесночным йогуртовым соусом.

Ранее мы делились рецептом баклажанов с салом. Они покорят вас с первого кусочка!

Ольга Шмырева
