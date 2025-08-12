Долма из баклажанов с фаршем и рисом! Вкуснейшее блюдо на восточный манер

Долма из баклажанов с фаршем и рисом! Вкуснейшее блюдо на восточный манер! Этот ароматный рецепт превращает простые баклажаны в изысканное блюдо с насыщенным вкусом специй и сочной мясной начинкой. Идеальный вариант для семейного ужина или приема гостей!

Ингредиенты

Баклажаны — 2-3 шт (крупные)

Фарш (говядина/баранина) — 300 г

Рис — 80 г (полуготовый)

Лук репчатый — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Зелень (петрушка, кинза) — пучок

Специи: соль, перец, паприка, зира

Приготовление

Баклажаны разрежьте вдоль, аккуратно выньте сердцевину, оставив стенки толщиной 0,5 см. Для начинки смешайте фарш с отваренным до полуготовности рисом, добавьте мелко нарезанные лук, помидор, чеснок, рубленую зелень и специи. Наполните баклажановые «лодочки» фаршем, выложите в форму. Смешайте томатную пасту с 200 мл воды, оливковым маслом и специями — залейте соусом. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 180 °C, затем снимите фольгу и готовьте ещё 10 минут для румяной корочки.

Горячие баклажаны посыпьте свежей зеленью. Идеально сочетаются с чесночным йогуртовым соусом.

