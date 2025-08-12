«Кинопоиск» обязали выплатить миллионный штраф за пропаганду На «Кинопоиск» наложили штраф в размере 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении административного штрафа на онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», сообщает ТАСС. Компания должна выплатить 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), — сказано в постановлении.

Ранее суд вынес постановление о привлечении к административной ответственности главного редактора Sport24 Самвела Авакяна. Как следует из судебных материалов, основанием для штрафа в 200 тысяч рублей стало распространение информации, содержащей пропаганду ЛГБТ.

Аналогичное решение было вынесено в отношении интернет-энциклопедии «Википедия». Ее обязали выплатить 3 млн рублей. В судебных документах указывается, что администрация онлайн-ресурса продолжает игнорировать многочисленные предупреждения Роскомнадзора о необходимости удаления материалов, признанных в РФ противоправными.