Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ Главреда Sport24 Авакяна оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ, — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал на 3 млн рублей за распространение информации об ЛГБТ интернет-энциклопедию «Википедия». Отмечается, что платформа систематически игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

До этого Роскомнадзор ввел ограничения доступа к международной литературной платформе Wattpad за систематические нарушения российского законодательства. Среди оснований для блокировки значится распространение запрещенной информации, включая пропаганду ЛГБТ.