Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что размер штрафа составил 200 тысяч рублей.
Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ, — говорится в постановлении.
Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал на 3 млн рублей за распространение информации об ЛГБТ интернет-энциклопедию «Википедия». Отмечается, что платформа систематически игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.
До этого Роскомнадзор ввел ограничения доступа к международной литературной платформе Wattpad за систематические нарушения российского законодательства. Среди оснований для блокировки значится распространение запрещенной информации, включая пропаганду ЛГБТ.