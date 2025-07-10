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10 июля 2025 в 19:15

Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ

Главреда Sport24 Авакяна оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ

Самвел Авакян Самвел Авакян Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Мировой судья судебного участка Таганского района оштрафовал главного редактора издания Sport24 Самвела Авакяна за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы. Уточняется, что размер штрафа составил 200 тысяч рублей.

Главный редактор сетевого издания Sport24 Авакян Самвел Грантович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21. КоАП РФ, — говорится в постановлении.

Ранее стало известно, что Таганский суд столицы оштрафовал на 3 млн рублей за распространение информации об ЛГБТ интернет-энциклопедию «Википедия». Отмечается, что платформа систематически игнорирует предписания Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

До этого Роскомнадзор ввел ограничения доступа к международной литературной платформе Wattpad за систематические нарушения российского законодательства. Среди оснований для блокировки значится распространение запрещенной информации, включая пропаганду ЛГБТ.

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