Зеленскому дали совет перед встречей Путина и Трампа AT: Зеленскому нужно согласиться с условиями по итогам встречи Путина и Трампа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует согласиться на сделку по итогам переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, так как альтернатива будет губительной для Киева, сообщает American Thinker. По данным издания, украинскому лидеру разумно было бы обойтись «малой кровью».

Неважно, каким будет это предложение, оно будет лучше неизбежного уничтожения, ожидающего страну Зеленского в случае продолжения боевых действий, — говорится в публикации.

Отказ уступать территории издание связало с нежеланием президента Украины лишаться власти.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски для переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. По его мнению, это показывает, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон.