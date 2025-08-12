Политолог рассказал, чего ждать от встречи на Аляске Политолог Солонников заявил, что Путин и Трамп будут искать компромисс

От переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит ждать конструктивной беседы и выхода на компромисс, рассказал политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его мнению, высказанному «ФедералПресс», в перспективе речь может идти о полноценном мире.

От переговоров лидеров России и США стоит ждать конструктивной беседы. Заинтересованность двух сторон в том, чтобы найти точки соприкосновения, компромисс <…> Утечки в медиа по теме будущей встречи говорят, что будут обсуждать как раз приостановку военных действий, — заявил Солонников.

Накануне, 11 августа, Трамп заявил, что на предстоящей встрече с Путиным на Аляске будет добавиться от него завершения конфликта на Украине. Выступая на пресс-конференции в Белом доме он отметил, что украинский кризис — одна из основных тем.