В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах

В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах В «Ростелекоме» заявили, что не знают о просьбе запретить звонки в мессенджерах

«Ростелекому» на данный момент ничего не известно относительно возможного введения ограничений на звонки через иностранные мессенджеры, в том числе через Telegram и WhatsApp, сообщает ТАСС со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского. С таким заявлением руководитель выступил во время запуска пятисотой базовой станции «Булат» в Курской области.

Мы про такую инициативу ничего не знаем, — заявил руководитель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупнейшие российские операторы — МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 — якобы обратились с инициативой об ограничении звонков в иностранных мессенджерах. Подобные сообщения также публиковала журналистка Ксения Собчак.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев скептически высказался о запрете голосовых вызовов через мессенджеры. Он предположил, что подобные ограничения могут вызвать негативную реакцию пользователей и спровоцировать активное использование методов обхода блокировок. Также он сказал, что такое отношение ведет к непониманию глубины ситуации.