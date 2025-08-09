Рис, морская капуста и крабовые палочки! Вкуснейший салат «Трио»

Рис, морская капуста и крабовые палочки! Готовим вкуснейший салат «Трио»! Этот лёгкий, но сытный салат сочетает в себе пользу морской капусты, нежность крабовых палочек и свежесть овощей. Идеальный вариант для полезного перекуса или лёгкого ужина!

Ингредиенты

Рис отварной (круглозёрный или дикий) — 200 г

Крабовые палочки — 200 г

Морская капуста (маринованная) — 200 г

Яйца варёные — 3 шт.

Огурец свежий — 1 крупный

Сельдерей (черешковый) — 2 стебля

Майонез (или греческий йогурт) — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Морскую капусту откидываем на дуршлаг, даём стечь лишнему маринаду. Если капуста слишком длинная — можно немного порвать её руками. Крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Огурец очищаем от кожуры (если она жёсткая) и режем так же. Яйца и сельдерей измельчаем аналогичным образом — важно, чтобы все ингредиенты были примерно одного размера для гармоничного вкуса. В большой миске соединяем подготовленные продукты: рис, крабовые палочки, морскую капусту, огурцы, яйца и сельдерей. Заправляем майонезом, аккуратно перемешиваем. Пробуем, при необходимости добавляем соль и перец.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.