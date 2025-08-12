Закрутила баклажаны с грибами! Обалденная закуска к картошечке и на хлеб!

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Баклажаны «как грибы» с шампиньонами — зимняя пикантность. Когда хочется чего-то необычного из баклажанов, этот рецепт станет настоящим открытием. Маринованные с шампиньонами, они действительно приобретают грибной вкус, а острота и чеснок делают их идеальной закуской под рюмочку или к картошечке.

Как приготовить:

Молодые баклажаны (1,5 кг) нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и бланшируйте 3 минуты в кипятке. Шампиньоны (300 г) порежьте пластинками. В стерильные банки уложите слоями: на дно — зонтик укропа, 3 зубчика чеснока, лавровый лист, затем баклажаны и грибы.

Для маринада вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл уксуса 9% и 1 ч. л. горчичных зерен. Кипящим маринадом залейте банки, стерилизуйте 15 минут и закатайте.

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

