11 августа 2025 в 13:30

Митлоф с баклажанами — мясной хлеб из Америки! Вкуснятина вместо котлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Митлоф с баклажанами — мясной хлеб из Америки! Вкуснятина вместо котлет! Этот сочный мясной рулет с нежной овощной ноткой – идеальное блюдо для семейного ужина. Аппетитная корочка, ароматная мякоть и лёгкость баклажанов делают этот митлоф по-настоящему особенным!

Ингредиенты

  • Свиной фарш — 600 г
  • Говяжий фарш — 400 г
  • Баклажан — 1 крупный (360 г очищенного)
  • Лук репчатый — 120 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Манная крупа — 3 ст.л.
  • Соевый соус — 3 ст.л.
  • Прованские травы — 1 ч.л.
  • Кетчуп — 3 ст.л. (1 для фарша + 2 для глазури)
  • Вода — 2-3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Баклажан нарежьте мелкими кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и отожмите. Лук и чеснок мелко порубите. В большой миске смешайте оба вида фарша, баклажаны, лук, чеснок, манку, соевый соус, прованские травы, 1 ст.л. кетчупа и воду. Тщательно вымесите массу руками.
  2. Форму для выпечки (11,5×25 см) смажьте маслом. Выложите фарш, формируя «буханку». Сверху смажьте оставшимся кетчупом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 50-60 минут. Дайте немного остыть перед нарезкой.

Ранее мы готовили грибную запеканку с яйцами! Нежная и с хрустящей сырной корочкой.

Ольга Шмырева
