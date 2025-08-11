Митлоф с баклажанами — мясной хлеб из Америки! Вкуснятина вместо котлет

Митлоф с баклажанами — мясной хлеб из Америки! Вкуснятина вместо котлет! Этот сочный мясной рулет с нежной овощной ноткой – идеальное блюдо для семейного ужина. Аппетитная корочка, ароматная мякоть и лёгкость баклажанов делают этот митлоф по-настоящему особенным!

Ингредиенты

Свиной фарш — 600 г

Говяжий фарш — 400 г

Баклажан — 1 крупный (360 г очищенного)

Лук репчатый — 120 г

Чеснок — 3 зубчика

Манная крупа — 3 ст.л.

Соевый соус — 3 ст.л.

Прованские травы — 1 ч.л.

Кетчуп — 3 ст.л. (1 для фарша + 2 для глазури)

Вода — 2-3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Баклажан нарежьте мелкими кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, затем промойте и отожмите. Лук и чеснок мелко порубите. В большой миске смешайте оба вида фарша, баклажаны, лук, чеснок, манку, соевый соус, прованские травы, 1 ст.л. кетчупа и воду. Тщательно вымесите массу руками. Форму для выпечки (11,5×25 см) смажьте маслом. Выложите фарш, формируя «буханку». Сверху смажьте оставшимся кетчупом. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 50-60 минут. Дайте немного остыть перед нарезкой.

