08 августа 2025 в 08:00

Баклажаны с салом покорят вас с первого кусочка! Сытно и ароматно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны с салом покорят вас с первого кусочка! Это блюдо — настоящая находка для любителей сытных и ароматных закусок. Хрустящие баклажаны с тающим салом и чесноком станут хитом любого застолья.

Ингредиенты

  • Баклажаны — 5 шт.
  • Солёное сало — 150 г
  • Чеснок — 5 крупных зубчиков
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Зира или тмин — по вкусу
  • Соль крупная — 1/3 ч. л.

Приготовление

  1. Баклажаны тщательно моем и делаем продольные надрезы не доходя до хвостика — должен получиться своеобразный веер. Сало нарезаем тонкими ломтиками по количеству надрезов. Чеснок режем пластинами.
  2. Каждый кусочек сала слегка приправляем перцем и зирой, затем вместе с чесноком вставляем в разрезы баклажанов. Выкладываем подготовленные овощи в форму для запекания, смазываем растительным маслом и обильно посыпаем крупной солью.
  3. Запекаем в разогретой до 200 °C духовке 50 минут до румяной корочки. Пока баклажаны готовятся, нарезаем помидоры, лук и зелень для подачи.

Ранее мы готовили мини-бургеры из жареного кабачка! Вкуснейшая закуска с чесночной начинкой.

баклажаны
сало
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
