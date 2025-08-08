Баклажаны с салом покорят вас с первого кусочка! Сытно и ароматно

Баклажаны с салом покорят вас с первого кусочка! Это блюдо — настоящая находка для любителей сытных и ароматных закусок. Хрустящие баклажаны с тающим салом и чесноком станут хитом любого застолья.

Ингредиенты

Баклажаны — 5 шт.

Солёное сало — 150 г

Чеснок — 5 крупных зубчиков

Растительное масло — 2 ст. л.

Зира или тмин — по вкусу

Соль крупная — 1/3 ч. л.

Приготовление

Баклажаны тщательно моем и делаем продольные надрезы не доходя до хвостика — должен получиться своеобразный веер. Сало нарезаем тонкими ломтиками по количеству надрезов. Чеснок режем пластинами. Каждый кусочек сала слегка приправляем перцем и зирой, затем вместе с чесноком вставляем в разрезы баклажанов. Выкладываем подготовленные овощи в форму для запекания, смазываем растительным маслом и обильно посыпаем крупной солью. Запекаем в разогретой до 200 °C духовке 50 минут до румяной корочки. Пока баклажаны готовятся, нарезаем помидоры, лук и зелень для подачи.

