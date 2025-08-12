Дуров покарал еще один Telegram-канал, уличенный в сливе личных данных Руководство Telegram приняло решение о блокировке BlackMirror за доксинг

Telegram заблокировал канал BlackMirror, что стало одной из первых блокировок, связанных с доксингом (публикация личных данных людей без их согласия, часто с целью их преследования или угроз), передает Telegram-канал Baza. Владелец мессенджера Павел Дуров до этого предупреждал, что сервис начнет удалять подобный контент.

На канале BlackMirror публиковались переписки и сливы личных данных российских чиновников и бизнесменов, а также предлагались услуги по их выкупу за деньги, говорится в сообщении. В результате блокировки все посты канала были удалены.

Ранее основатель Telegram сообщил, что мессенджер начал активно блокировать каналы, распространяющие личные данные пользователей, в целях борьбы с шантажом. Он отметил, что после публикации сообщения 20 дней назад пользователи прислали сотни жалоб на случаи вымогательства. В ответ на эти действия Telegram заблокировал несколько каналов, занимающихся доксингом.

Дуров подчеркнул, если канал попал под ограничения, это означает, что у мессенджера есть неопровержимые доказательства того, что на платформе публиковались данные, дискредитирующие людей, с последующим предложением удалить их за деньги.